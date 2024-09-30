Погибший в пожаре в ЖК «Селигер сити» мог специально устроить пожар

Погибший собственник квартиры в ЖК «Селигер сити» Роман мог специально устроить пожар, от него недавно ушла жена и забрала детей. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает Shot. Вечерняя Москва

Как рассказали соседи, после этого он начал вести себя агрессивно и со всеми ругался. Кроме того, накануне инцидента мужчина принес на свою вторую квартиру в Химках 10 газовых баллонов, на замечания соседей он не отреагировал и уехал. Российская газета

Пожар в ЖК «Селигер Сити» произошел в ночь на 30 сентября. Огонь охватил квартиры с пятого по восьмой этаж. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 4:25 мск. Газета.Ru