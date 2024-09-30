В Самарской области завели дело о диверсии после взрыва на железнодорожном мосту
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после взрыва на железнодорожном мосту, который произошел в субботу в районе города Кинель Самарской области.
Об этом сообщил секретарь антитеррористической комиссии региона Сергей Решетов.
"Проведенные правоохранительными органами мероприятия дают основания полагать, что на объекте транспортной инфраструктуры совершен акт незаконного вмешательства. Возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (диверсия). Проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия", - отметил он.