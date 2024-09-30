Мэр Ульяновска Александр Болдакин призвал местного жителя, избившего пенсионерку у магазина, отправиться на спецоперацию. Об этом он заявил в ходе заседания штаба по развитию города, запись трансляции с которого опубликована на официальной странице ульяновской администрации.

Болдакин призвал «горе героя» сделать «один из немногих мужских поступков в жизни» и заключить контракт с Минобороны. В зоне спецоперации его «молодая удаль и бойцовские навыки» окажутся полезны, считает мэр.

«К тому же, это станет хорошим поводом пересмотреть свои взгляды на жизнь, научиться уважать старших и защищать слабых», — добавил градоначальник.

Задержан подозреваемый, избивший продавщицу цветов в Ульяновске

Он также поручил социальному блоку администрации связаться с пострадавшей бабушкой, чтобы оказать необходимую помощь.

Напомним, что 46-летний мужчина три раза ударил бабушку, которая продавала цветы возле супермаркета. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, а после того, как информация попала в Сеть, нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам).