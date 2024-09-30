В Москве задержали подозреваемого в хищении 10,3 млн рублей

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в хищении 10,3 млн рублей в ходе разбойного нападения на юго-востоке Москвы на человека, желавшего обменять валюту по выгодному курсу.

© globallookpress.com

Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

По его словам, 27-летний мужчина для обмена валюты по выгодному курсу познакомился в одном из мессенджеров с человеком, обещавшим помочь, они договорились о встрече на Совхозной улице. Потерпевший приехал на встречу на автомобиле, через несколько минут неизвестный мужчина сел к нему на переднее пассажирское сиденье, достал нож и приставил его к горлу потерпевшего, требуя не привлекать внимания.

"В то же время на заднее сиденье автомобиля сел второй неизвестный, который забрал пакет с наличными денежными средствами, а также два дорогостоящих мобильных телефона. После этого злоумышленники покинули автомобиль и скрылись с места преступления. Общая сумма материального ущерба составила 10,3 миллиона рублей", - рассказал Васенин.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на 32-м километре МКАД задержали одного их подозреваемых - 40-летнего ранее судимого приезжего мужчину", - добавил начальник пресс-службы.

В ходе проведения обыска по месту проживания злоумышленника на Митинской улице полицейские обнаружили и изъяли пистолет, по предварительным данным, переделанный из травматического оружия, и магазин с тремя патронами. "Все изъятое направлено на экспертизу. Также были изъяты баллон с оружейным маслом и набор для чистки оружия", - сказал Васенин.

Задержанному предъявлено обвинение, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Его соучастники устанавливаются.