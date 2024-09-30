В Копейске вор уснул в квартире во время кражи

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, вор уснул на месте преступления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

© ura.ru

Владельцы квартиры вернулись домой утром и увидели спящего неизвестного мужчину и свои вещи, заботливо связанные в узелок и выставленные к порогу.

«Сотрудники Отдела МВД России по Копейску задержали мужчину, уснувшего в чужой квартире. После пробуждения он намеревался забрать с собой часть имущества хозяев», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

О том, что в квартире находится неизвестный спящий мужчина, сообщил в полицию 46-летний житель Копейска. Злоумышленником оказался ранее судимый 34-летний мужчина без определенного места. Уже в отделе полиции он сообщил, что залез в квартиру через приоткрытую форточку, чтобы только переночевать, но увидел ценные вещи и захотел украсть их.

«Для этого он связал одеялом два телевизора и другую бытовую технику и выставил в прихожей, чтобы наутро унести. Однако осуществить задуманное ему не позволили хозяева, которые до его пробуждения пришли домой», — добавили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 158 УК РФ (Покушение на кражу). Мужчина находится под стражей.