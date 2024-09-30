Стали известны подробности о погибшем в пожаре в московском ЖК

Погибший при пожаре в ЖК «Селигер сити» в Москве недавно купил квартиру в новостройке и планировал в скором времени перевезти туда семью. Как сообщает Telegram-канал Shot, 38-летний мужчина жил в Химках, но в ночь трагедии решил остаться в новом жилье.

Погибший работал начальником отдела в крупном промышленном холдинге — «Группа ГМС». Организация занимается производством насосного и компрессорного оборудования. По предварительной информации, он лично хотел проконтролировать монтаж натяжных потолков в квартире и остался там ночевать на время работ. Тело мужчины обнаружили во время разбора завалов.

Напомним, что пожар произошел минувшей ночью. В 2:50 мск в квартире прогремел первый взрыв. Пламя перекинулось на этажи выше — горели по меньшей мере четыре квартиры с 5 по 8 этажи. Периодически продолжали взрываться газовые баллоны, несколько из них вылетели на улицу. Один человек погиб, еще двое пострадали, в том числе ребенок. Из огня удалось спасти семь жильцов.

В Москве потушили пожар в ЖК "Селигер сити"

Столичный СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по статье – до двух лет лишения свободы.