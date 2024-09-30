Бывшему замглавы отдела «Центрлесхоза» предъявлено обвинение в мошенничестве

Экс-заместителю начальника отдела экологии ГАУ МО «ЦЕНТРЛЕСХОЗ» и трем его сообщникам предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере на 24 миллиона рублей. Об этом говорится в официальном telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

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— Коммерсанты предоставляли в государственное учреждение документы с заведомо ложными сведениями о том, что они вывезли объем мусора больше, чем тот, который был указан в заявках лесничими, — говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным следствия, в период с апреля по сентябрь 2020 года четверо обвиняемых вступили в сговор с целью хищения бюджетных средств обманным путем. Следователи провели обыски по местам жительства и работы подозреваемых, в настоящий момент ведется сбор необходимой следствию информации. Дело проходит по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении подозреваемых приняты меры пресечения.

Ранее, 26 сентября, стало известно о задержании бывшего депутата Госдумы Григория Шилкина по подозрению растрате денежных средств в особо крупном размере. «Вечерняя Москва» собрала главное по делу бывшего депутата в отдельный материал.