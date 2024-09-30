Лифт с 11 пациентами застрял в московской поликлинике

Пришедшие на прием люди, в том числе беременная женщина, застряли в лифте в городской поликлинике № 115 в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, у людей началась паника, так как им стало нечем дышать. Одну из пациенток удалось поднять через люк, ей понадобилась экстренная помощь. При этом среди 11 застрявших в лифте были беременная женщина и пациентка после инфаркта.

На видео, которое привел канал, девушка говорит, что их 11 человек, но ее тут же поправляют, что в лифте находятся десять.

«Да. Десять человек, так как одного подняли через люк», - исправилась она, обернувшись и направив камеру на тех, кто находится в закрытом пространстве.

Ранее остановились лифты в 95-этажной башне «Федерация» в «Москва-Сити». Некоторые из кабин застряли на верхних этажах, среди пассажиров началась паника. Внизу же образовалось большое скопление людей, поскольку многие не захотели подниматься пешком. Через некоторое время лифты починили. О пострадавших в ходе инцидента не сообщалось.