Экс-замглавы отдела "Центрлесхоза" предъявили обвинение в мошенничестве

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве на сумму не менее 24 млн рублей бывшему заместителю начальника отдела экологии ГАУ МО "Центрлесхоз" и трем его сообщникам.

© globallookpress.com

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области бывшему заместителю начальника отдела экологии ГАУ МО "Центрлесхоз" и трем его сообщникам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избраны меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с апреля по сентябрь 2020 года бывший замруководителя отдела экологии и трое руководителей коммерческих организаций, занимающихся вывозом мусора с лесных участков договорились путем обмана похитить бюджетные деньги в особо крупном размере. Так, коммерсанты предоставляли в государственное учреждение документы с заведомо ложными сведениями о том, что они вывезли объем мусора больше, чем тот, который был указан в заявках лесничими.