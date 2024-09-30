В Нижнем Тагиле внучка насмерть забила свою 91-летнюю бабушку

В Нижнем Тагиле женщина из-за ссоры насмерть забила свою 91-летнюю бабушку, которая в силу возраста находилась в беспомощном состоянии.

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Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Обвиняемая в ходе конфликта толкнула 91-летнюю бабушку, от чего последняя упала. После этого женщина нанесла ей не менее 11 ударов руками по голове и телу, причинив потерпевшей сочетанную травму головы, груди и конечностей в виде закрытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов ребер, причинившей тяжкий вред здоровью», — следует из сообщения.

Пенсионерку доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Тагильчанку обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по части четвертой статьи 111 УК РФ. Уголовное дело направлено в Дзержинский райсуд Нижнего Тагила. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.