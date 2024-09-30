Пассажир московского метро напал с ножом на попутчика в ходе конфликта и был оперативно задержан. Об этом рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, публиковав видеозапись инцидента.

По ее словам, конфликт произошел в вагоне метро, который ехал от станции «Китай-город» до станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии.

На кадрах, опубликованных Волк, виден крупный мужчина, который достал нож и нанес им удар в область шеи своему оппоненту, придерживая его рукой. В этот момент пассажиры встали со своих мест, стремясь покинуть место происшествия.

«Житель столицы достал нож и нанес своему оппоненту – приезжему из Волгоградской области – резаную рану шеи», - рассказала представитель МВД.

Она также отметила, что мужчина, напавший на пассажира, скрылся с места происшествия, но был оперативно найден, задержан силовиками «по месту жительства», а затем заключен под стражу. Дело расследуется по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Telegram-канал «Осторожно, Москва» уточнил, что столкновение между пассажирами произошло после того, как один из них сделал замечание другому по поводу того, что тот не уступил место пожилой женщине.

Ранее полиция Москвы задержала двух иностранцев, которые избили своего знакомого на станции метро «Деловой центр». По предварительной информации, знакомые уже долгое время находились в ситуации конфликта, который в итоге перерос в драку — в какой-то момент задержанные стали избивать своего знакомого, нанеся ему множественные удары. После этого мужчины скрылись с места событий.