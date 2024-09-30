Задержан и. о. вице-премьера Башкирии

Сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Причина задержания чиновника пока неизвестна.

Сын Марзаева занимается организацией вечеринок в ночных клубах. Одна из тусовок закончилась госпитализацией 12-летней девочки — ее увезли врачи с признаками отравления водкой.

Ранее сообщалось об аресте бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о растрате в особо крупном размере.