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Под Калининградом группу подростков задержали при попытке поджечь вышку сотовой связи

Полиция в Калининградской области совместно с региональным управлением ФСБ задержала троих подростков, которые за вознаграждение от 20 до 25 тыс. рублей, обещанное неизвестным, пытались поджечь оборудование вышки сотовой связи около поселка Горино.

Под Калининградом группу подростков задержали при попытке поджечь вышку сотовой связи
© globallookpress.com

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба областного УМВД.

"Сотрудниками полиции совместно с региональным управлением ФСБ России задержаны трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. Установлено, что они взломали и пытались поджечь оборудование вышки сотовой связи, расположенной вблизи поселка Горино. Задержать злоумышленников помог местный житель. Мужчина около полуночи увидел, как люди в масках пытаются проникнуть в помещение вышки", - говорится в сообщении.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемых и доставили в отдел. Установлено, что один из задержанных откликнулся в мессенджере на сообщение анонимного абонента, предложившего заработать деньги нелегальным способом. В противоправную деятельность 15-летний житель Неманского района вовлек двоих знакомых. Вместе они намеревались поджечь вышку сотовой связи. За это им пообещали денежное вознаграждение в размере 20-25 тыс. рублей.

С места происшествия изъята пластиковая бутылка с бензином. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступных деяний на территории региона.

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