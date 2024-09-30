Под Калининградом группу подростков задержали при попытке поджечь вышку сотовой связи

Полиция в Калининградской области совместно с региональным управлением ФСБ задержала троих подростков, которые за вознаграждение от 20 до 25 тыс. рублей, обещанное неизвестным, пытались поджечь оборудование вышки сотовой связи около поселка Горино.

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба областного УМВД.

"Сотрудниками полиции совместно с региональным управлением ФСБ России задержаны трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. Установлено, что они взломали и пытались поджечь оборудование вышки сотовой связи, расположенной вблизи поселка Горино. Задержать злоумышленников помог местный житель. Мужчина около полуночи увидел, как люди в масках пытаются проникнуть в помещение вышки", - говорится в сообщении.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемых и доставили в отдел. Установлено, что один из задержанных откликнулся в мессенджере на сообщение анонимного абонента, предложившего заработать деньги нелегальным способом. В противоправную деятельность 15-летний житель Неманского района вовлек двоих знакомых. Вместе они намеревались поджечь вышку сотовой связи. За это им пообещали денежное вознаграждение в размере 20-25 тыс. рублей.

С места происшествия изъята пластиковая бутылка с бензином. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступных деяний на территории региона.