Полиция задержала мужчину, ударившего ножом пассажира метро

Полицейские задержали мужчину, который ударил ножом пассажира столичного метро.

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Об этом в понедельник, 30 сентября, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Мои коллеги из уголовного розыска УВД на Московском метрополитене в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в хулиганстве. Между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе него житель столицы достал нож и нанес своему оппоненту – приезжему из Волгоградской области – резаную рану шеи, — написала в своем официальном Telegram-канале Волк.

Пострадавшему оказали первую помощь. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

Ранее житель Московской области разрисовал маркером стены и пол вагона поезда столичного метрополитена. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о вандализме.

Кроме этого мужчина ударил 15-летнего подростка по лицу и груди на станции «Севастопольская» столичного метрополитена. Столичная прокуратура собирается добиться привлечения к ответственности мужчины по делу о побоях.