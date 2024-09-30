ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии

ФСБ предотвратила в Ингушетии серию терактов против сотрудников правоохранительных органов и диверсий на объектах энергетики. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории Республики Ингушетия предотвращена серия преступлений террористической направленности, - сообщили в ЦОС. - В результате проведенных мероприятий в городах Магас и Назрань пресечена противоправная деятельность восьмерых местных жителей, граждан РФ, готовивших диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов".

При задержании один из них оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальные арестованы, отметили в ФСБ.

По адресам их проживания, а также в тайниках и схронах обнаружены самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, гранатомет, 5 автоматов, 9 пистолетов, 11 гранат с запалами, свыше 8,5 тыс. патронов различного калибра. В телефонах обнаружены наставления по ведению боевых действий и инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.

Следственным отделом УФСБ по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ч. 30, ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) УК РФ.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.