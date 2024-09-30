Турист решил поплавать в штормовом море в Сочи и утонул

Отдыхающий в Сочи турист утонул после того, как решил поплавать в штормовом море. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил Telegram-канал «ЧП Сочи».

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В воскресенье вечером, 29 сентября, мужчина решил поплавать на пляже Горный Воздух. Отмечается, что погибший нахлебался воды в условиях штормовых волн.

При этом спасателей на месте происшествия не было. Первую помощь пострадавшему оказывала женщина. Скорая помощь прибыла быстро, но спасти мужчину уже не смогли, передает Telegram-канал.

В конце августа подросток утонул в озере Святое на востоке столицы. Несовершеннолетний ушел под воду и не смог сам выплыть, его знакомая обратилась за помощью.

26 сентября в Череповце 11-летний мальчик утонул в аквапарке во время отдыха. В ходе разбирательства было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Специалисты проведут медицинскую экспертизу для установления обстоятельств смерти ребенка.