Экс-советника главы Дагестана осудили за взятку в 30 млн рублей

Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева за взятку в 30 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Приговором Бабушкинского районного суда города Москвы от 30.09.2024 Махачев Осман Абидович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ(получение взятки в особо крупном размере). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 115 млн рублей и лишения права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления сроком на пять лет", - сказали в пресс-службе.