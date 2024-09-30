Мошенники выманили крупную сумму у пенсионерки из Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали аферистов, похитивших более одного миллиона рублей у 67-летней жительницы столицы.

Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает официальный Telegram-канал МВД России.

— Ими оказались 20-летний житель г. Новосибирска и 21-летний житель Кемеровской области, которые действовали по инструкции неустановленного куратора. Злоумышленники забрали деньги у потерпевшей, после чего должны были перевести их соучастникам и получить от них вознаграждение, однако не успели совершить планируемое, — говорится в сообщении ведомства.

Аферисты позвонили пенсионерке и обманным путем убедили ее в необходимости передачи денежных средств. Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемых приняты меры пресечения, похищенные средства изъяты.

Ранее поступила информация, что мошенники выманили свыше 400 тысяч рублей у 84-летней москвички. Силовикам удалось задержать одного из злоумышленников. Было установлено, что подозреваемый причастен к аналогичному преступлению.