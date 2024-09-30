Более тысячи человек пропали без вести в США после урагана "Хелен"

По данным официальных лиц, более тысячи человек числятся пропавшими без вести в округе Банкомб в Северной Каролине после урагана "Хелен".

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Власти сообщили о потерях на экстренном совещании, на котором было объявлено о создании медицинских приютов и продолжении спасательных работ в районах, практически затопленных ливневыми водами, сообщает The New Yok Post. Они также объявили о создании специального веб-сайта для размещения информации о поиске пропавших без вести.

"На сегодняшний день получено более тысячи сообщений", - сказал местный чиновник на встрече, которая транслировалась в прямом эфире. "Мы делаем все возможное", - отметил шериф округа Банкомб Квентин Миллер, имея в виду условия, из-за которых добраться до пострадавших практически невозможно из-за разрушенных дорог и масштабных наводнений.

По словам чиновников, многие из пропавших без вести - это люди, которые из-за отсутствия электричества не могут связаться с близкими. Однако в округе, где расположен затопленный городок Эшвилл, уже зарегистрировано 30 случаев смерти.

"Это ужасное число, как ожидается, вскоре возрастет", - признал губернатор Северной Каролины Рой Купер.

Он призвал жителей западной части штата воздержаться от поездок как ради собственной безопасности, так и для того, чтобы освободить дороги для машин экстренных служб. Более 50 поисковых групп разбросаны по всему региону в поисках пропавших жителей.

Число погибших от урагана "Хелен" на юго-востоке США тем временем перевалило за 90 человек в нескольких штатах, сообщает Associated Press. Чиновники предупредили, что восстановление после стихийного бедствия будет длительным и трудным. Шторм перевернул жизнь по всему юго-востоку США, отмечает агентство. Смертельные случаи также были зарегистрированы во Флориде, Джорджии, Южной Каролине и Вирджинии. Президент Джо Байден охарактеризовал последствия шторма как "ошеломляющие" и заявил, что посетит Северную Каролину на этой неделе, если это не помешает спасательным и восстановительным работам.

"Хелен" обрушилась на США в минувший четверг как ураган категории 4 с ветрами в 225 километров в час. Она быстро прошла через Джорджию, затем залила Северную и Южную Каролины и Теннесси проливными дождями, из-за чего реки вышли из берегов. Были проведены сотни спасательных операций на воде, в том числе в сельском округе Юникой на востоке Теннесси, где в пятницу десятки пациентов и сотрудников были подняты вертолетом с крыши больницы.

Более двух миллионов домовладельцев и других потребителей коммунальных услуг остались без электричества. Больше всего отключений было в Южной Каролине, и губернатор Генри Макмастер призвал к терпению, пока бригады восстанавливают сломанные опоры линий электропередачи.