В деле Тимура Иванова появилась новая элитная иномарка

В деле бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова появился оформленный на водителя автомобиль Mercedes-Benz G63. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующие регистрационные документы.

Согласно материалам дела, данная элитная иномарка была оформлена фигурантом дела на личного водителя в 2022–2023 годах, но он использовал ее по своему усмотрению.

В августе суд наложил арест на Porsche Cayenne, принадлежащий соучредителю компании «ОлимСитиСтрой» Александру Фомину, который является фигурантом дела о взятках Тимура Иванова.

В мае суд арестовал два роскошных автомобиля Mercedes-Benz V-класса и Chevrolet Suburban, а также спортивный мотоцикл MV Agusta, принадлежавшие Тимуру Иванову. Мотоцикл был переоформлен на его отца в 2022 году.

В деле экс-замминистра обороны Иванова может появиться новое обвинение

Иванова задержали 23 апреля. В обязанности военного на посту замглавы Минобороны, когда его возглавлял Сергей Шойгу, входил контроль работы военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре для получения взятки в особо крупном размере. Утверждается, что Иванов предоставлял услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства.

В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. 24 апреля суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета.

Ранее сообщалось, что в деле Тимура Иванова может появиться обвинение в создании организованного преступного сообщества.