СК возбудил дело по факту смерти человека при пожаре в московском ЖК

Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека при пожаре в ЖК «Селигер Сити» на севере столицы.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

«Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 сентября 2024 года в квартире жилого дома в Ильменском проезде произошел самопроизвольный хлопок газовых баллонов и возгорание. В результате полученных повреждений один человек скончался на месте происшествия. Двое пострадавших, в том числе ребенок, доставлены в городские больницы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.