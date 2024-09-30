МЧС России: Обнаружено тело погибшего на пожаре в доме на Ильменском проезде

Сотрудники МЧС РФ обнаружили тело погибшего на пожаре в Москве. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщили в ведомстве.

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— Обнаружено тело погибшего на пожаре в Москве, — говорится в Telegram-канале МЧС.

Пожар в жилом доме № 14 на Ильменском проезде в столице ликвидирован.

Уточняется, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В результате пожара пострадали четыре человека.

Спасены семь человек, в том числе ребенок, уточнили в МЧС.

Пожар произошел в жилом доме в районе Дегунино в столице. Загорелись несколько этажей здания.