В Москве потушили пожар в ЖК "Селигер сити"

Четыре человека пострадали и еще пятеро спасены при пожаре в ЖК "Селигер сити" в Москве. Возгорани ликвидировали.

"Площадь пожара составила 100 кв. м, - сообщили ТАСС в оперативных службах. - В результате пожара пострадали четыре человека, спасены пять человек, в том числе один ребенок".

Как заявили ТАСС в МЧС России, пожар потушили. "Пожар ликвидирован в 04:19", - сказал собеседник агентства.

В ликвидации пожара были задействованы 27 единиц техники и 88 человек личного состава. По предварительным данным, причиной пожара стали газовые баллоны, которые хранились в одной из квартир. На пятом этаже частично разрушены перегородки в квартире.

По данным ГУ МЧС России по Москве, в результате пожара острадали два человека, в том числе один ребенок.