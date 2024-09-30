Чиновники МО могут пойти по делу о некачественных бронежилетах

Неустановленные должностные лица из числа бывших или действующих сотрудников Минобороны РФ могут стать обвиняемыми в получении взятки по делу о хищении 2 млрд рублей на поставке некачественных бронежилетов для военных, участвующих в СВО. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Настоящее уголовное дело возбуждено 3 апреля 2024 года в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в отношении Андрея Есипова, Михаила Кальченко и Викториии Антоновой по факту хищения денежных средств при реализации государственного контракта на поставку средств защиты для нужд Министерства обороны Российской Федерации, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С ним в одном производстве соединено уголовное дело, возбужденное 10 июля 2024 года в по ч. 5 ст. 291 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, по факту дачи взятки и посредничества в даче взятки неустановленным должностным лицам Минобороны России", - сказано в одном из документов дела.

Всего по делу проходят не менее девяти человек. Основным обвиняемым является генеральный директор группы компаний (ГК) "Пикет" Есипов. Обвиняемыми также являются начальник службы безопасности ГК "Пикет" Кальченко и финансовый директор этой компании Антонова. Позже стало известно, что также под стражу взяты Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков и Вячеслав Портянников.

Как говорится в материалах суда, уголовное дело в отношении Есипова и его подчиненных возбуждено "по факту хищения денежных средств при реализации государственного контракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны". Речь идет о поставке 20 тыс. бронежилетов для военных в зоне специальной военной операции, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к этой продукции представителями Минобороны. Сумма ущерба составляет около 2 млрд рублей.