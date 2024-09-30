На севере Москвы загорелись несколько квартир в жилом комплексе

В московском районе Дегунино загорелось одно из зданий ЖК «Селигер сити». Это жилой многоэтажный дом в Ильменском проезде.

По предварительным данным, огонь распространился сначала на пятом этаже. Судя по видео, пламя охватывает несколько квартир с пятого по восьмой этаж.

Большой очаг огня виден у входа в здание. Причина возгорания не известна. Очевидцы говорят, что слышали хлопки.

Официальных данных о пострадавших пока нет. Пользователи местных пабликов сообщают, что жильцы просят о помощи. Один человек выпрыгнул из окна, утверждает Telegram-канал Baza.