Суд арестовал недвижимость экс-начальника вещевого управления Минобороны

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте недвижимости и 100 миллионов рублей бывшего заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» Владимира Демчика.

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Об этом сообщили в понедельник, 30 сентября, в пресс-службе Следственного комитета России.

— Судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Демчика в виде загородного дома и трехкомнатной квартиры, а также денежных средств на общую сумму свыше 100 миллионов рублей, — рассказали в официальном Telegram-канале СКР.

Кроме этого суд продлил заключение под стражей Демчика до 1 ноября. Следователи продолжают расследование уголовного дела.

Ранее стало известно, что в расследовании по делу о взяточничестве в отношении бывшего начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов. 6 августа Военный суд арестовал Демчика. По данным Следственного комитета России, экс-начальник вещевого управления Минобороны дал взятку в размере четырех миллионов рублей.