Огонь охватил несколько улиц в поселке в ЛНР

Несколько улиц в поселке Сокологоровка Луганской народной республики (ЛНР) охвачены огнем, объявлена эвакуация. Об этом сообщил глава Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

«В течение нескольких часов идет борьба с тремя возгоранием на большой площади. Огнем охвачено несколько улиц на территории жилого массива Сокологоровка. Горят жилые и не жилые индивидуальные жилые дома и хозпостройки», — написал Колягин.

По его словам, из-за возгорания обесточен весь поселок. В тушении пожара участвуют подразделения МЧС, а также сотрудники муниципальных унитарных предприятий. Несколько организаций также предоставили свои водовозы.