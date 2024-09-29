Во Внуково самолет заглох по пути к взлетной полосе

Во Внуково во время рулежки к взлетной полосе заглох Boeing 737, который должен был выполнить рейс из Москвы в Тюмень. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

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По его словам, инцидент произошел в 21:55, сейчас пассажиров выводят обратно в здание аэропорта.

27 сентября во Внуково объявляли аварийную тревогу из-за инцидента с самолетом. В 9:30 воздушное судно, выполнявшее рейс Вологда – Внуково, село, однако на взлетно-посадочной полосе у него лопнула шина. Экипаж прекратил движение самолета, в аэропорту объявлялась аварийная тревога, код «Зеленый». В это время взлет и посадка других лайнеров были приостановлены.

Самолет с лопнувшей шиной парализовал работу московского аэропорта

19 сентября на территории аэропорта Внуково загорелся склад. Тогда произошло возгорание ручного маркировщика дорожной разметки, огонь был ликвидирован до прибытия пожарных. В результате произошедшего пострадал аэродромный рабочий, ему оказали срочную медицинскую помощь.