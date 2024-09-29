Раскрыты условия содержания экс-заместителей главы Минобороны в СИЗО

Два бывших заместителя главы Минобороны России Тимур Иванов и Дмитрий Булгаков, обвиняемые во взятке и мошенничестве соответственно, не имеют жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово». Условия их содержания раскрыла член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова после визита в изолятор, сообщает ТАСС.

Ботова посетила СИЗО вместе с ответственным секретарем ОНК Алексеем Мельниковым. Они не выявили нарушений, вопросов и обращений по условиям содержания в комиссию не поступало.

Общественники заходили в камеры к Иванову, Булгакову, а также к главе Военторга Владимиру Павлову и бывшему главному кадровику Минобороны Юрию Кузнецову.

«Все четверо отказались от беседы с членами ОНК города Москвы в связи с отсутствием обращений по условиям содержания», — сказала Ботова.

Ранее суд продлил срок расследования дела в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова до 23 декабря.

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Басманный суд Москвы объяснил долгое расследование уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Там отметили, что это обусловлено рядом объективных причин, включая «характер расследуемого преступления, объем произведенных и запланированных следственных и процессуальных действий».