Названа причина пожара в национальном парке на Ставрополье

Причиной пожара, который произошел в национальном парке Кисловодска на Ставрополье, стал поджог.

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Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Поджог стал причиной крупного пожара на территории национального парка "Кисловодский", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дознавателем чрезвычайного ведомства выявлены два очага возгорания.

Как сообщалось ранее, ландшафтный пожар произошел на территории национального парка в Кисловодске в воскресенье вечером. Огонь охватил растительность на площади 1 га, тушение огня было осложнено из-за сильного ветра.