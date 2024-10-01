В ЛНР гражданина Украины задержали за шпионаж

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали гражданина Украины, передававшего украинским силовикам данные о российских военнослужащих и социально-экономической обстановке в регионе. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

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На оперативном видео УФСБ России по республике мужчина сообщил, что, являясь жителем Суходольска Краснодонского района ЛНР, с 2015 года стал регулярно посещать подконтрольный на тот момент Киеву поселок Меловое.

"Начало СВО я не поддерживал. <…> Так как у меня были знакомые среди силовиков в Украине - я с ними общался. Начиная с СВО мы созванивались и я передавал им информацию о составе войск [РФ], которые проезжали через населенный пункт, в котором я находился. Я нашел чат-бот и начал по нему передавать информацию о перемещении российских военнослужащих, где они находятся, количество и состав техники, с какого направления и куда они перемещаются. <…> Сотрудник СБУ - я с ним знаком еще до 2014 года. Он работал в Краснодоне, в краснодонском отделе СБУ. Его иногда интересовала больше информация социально-экономическая", - сказал он.

По словам мужчины, кроме сведений о российских военнослужащих украинским силовикам он также передавал сведения о людях, "которые стали работать на Россию" для того, чтобы "помочь ВСУ".

В УФСБ России по ЛНР отметили, что мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье за шпионаж. Ведется следствие.