Тело подростка нашли на станции МЦД «Марьина Роща» в отстойнике поездов

На станции МЦД «Марьина Роща» в отстойнике поездов обнаружено тело подростка. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщило агентство городских новостей «Москва».

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Согласно предварительным данным, молодой человек забрался на крышу электропоезда и получил смертельный удар током.

В Подмосковье 15-летний подросток скончался на крыше электропоезда после удара током. Подросток забрался на крышу электропоезда, который следовал по маршруту Захарово — Площадь трех вокзалов. Там зацепер получил смертельные травмы от удара током. Сообщается, что это дело будет рассматриваться в рамках статьи о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

15 сентября стало известно о еще одном подобном случае. Следственные органы выясняют детали происшествия, в результате которого подростки получили травмы и один из них погиб на железной дороге в Подмосковье. По предварительным данным следствия, трагедия произошла из-за того, что подросток находился на крыше поезда и получил удар электрическим током.