Российская туристка погибла в Грузии, снимая видео на телефон

В Грузии произошла трагедия с участием российской туристки. 27-летняя девушка, гуляя по Тбилиси с подругой и снимая видео на телефон, оступилась и упала в подземный переход.

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В результате падения она получила серьезные травмы, в том числе перелом черепа. Перед своей смертью она исполняла песню «В последний раз», пишет Telegram-канал «360.ru».

До этого на западе Москвы женщина выпала из окна 16-го этажа, пытаясь сделать селфи. По данным очевидцев, она сидела на ограждении спиной к открытому окну и пыталась сделать селфи. Для того чтобы кадры получились более симпатичными, она выгнула спину назад, но не удержала равновесие.

В феврале подросток пошел со смартфоном в ванну и умер от удара током. Трагедия произошла в поселке Зеленый. Пенсионерка вернулась домой и нашла в ванной тело своего 17-летнего внука. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Похожая трагедия произошла на улице Корнейчука в Москве. 22-летний молодой человек пошел принимать ванну и взял с собой смартфон, стоящий на зарядке. В какой-то момент устройство упало в воду, и парень погиб от удара током.