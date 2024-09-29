Экс-замглавы Минобороны попросил отпустить его из СИЗО

Бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков попросил суд заменить ему меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что обвиняемый Булгаков и его адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Булгаков имеет государственные награды и благодарности, исключительно положительно характеризуется, является ветераном боевых действий, страдает рядом заболеваниями и нуждается в лечении», — сказано в тексте.

Экс-замминистра обороны отвечал за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле, 24 сентября ему продлили арест. В правоохранительных органах сообщали, что Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение. Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.

29 сентября сообщалось, что Булгаков препятствует расследованию по делу, связанному с заключением контрактов на системы освещения в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Также стало известно, что расследование по делу Булгакова, обвиняемого в мошенничестве, продлено до конца года.