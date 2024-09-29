Экс-замглавы МО РФ уличили в препятствовании следствию

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Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков препятствует расследованию по делу, связанному с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

С 2008 года по 24 сентября 2022 года Булгаков был заместителем министра обороны РФ. Он курировал вопросы материально-технического обеспечения ВС РФ. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России.

«Согласно процессуальной позиции, фигуранты препятствуют установлению истины по делу, намерены затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы», — отмечается в материалах дела.

Кроме того, указывается, что фигуранты могут скрыться от органов предварительного расследования и суда, в том числе выехав в иностранное государство, продолжить заниматься преступной деятельностью, согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие им известными в ходе расследования.

Журналисты заметили, что кроме экс-замминистра по делу проходят еще два фигуранта — его однокурсник Геннадий Селезнев и гендиректор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. Всем им вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).