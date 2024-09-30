Пожар произошел на пермском химическом заводе «Камтэкс-Химпром». Кадры с места происшествия опубликовал 59.ru.

Предприятие расположено на улице Соликамской. На видео, заснятом очевидцем, запечатлен сильный пожар в одном из зданий — из него валят клубы черного дыма и вырываются языки пламени.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю, причиной инцидента стало короткое замыкание, которое произошло в градирной завода. Сгорели кабели на площади в 40 квадратных метров. Никто не пострадал, пожар уже потушен.

«Камтекс-Химпром» является правопреемником Пермского химического завода имени Орджоникидзе, основанного в 1916 году. Организация производит фумаровые и бензойные кислоты, а также технический фталевый ангидрид.

Напомним, что 29 сентября крупный пожар произошел в здании мебельной фабрики в Барнауле. Возгорание началось на пятом этаже, однако вскоре распространилось на все здание. К моменту локализации площадь распространения огня составила 6,8 тысяч квадратных метров. У огнеборцев ушло 16 часов на ликвидацию открытого горения — это удалось сделать лишь утром 30 сентября. Сейчас спасатели продолжают работать на месте происшествия и устраняют последствия пожара.