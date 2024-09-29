Избитая продавщица цветов не приняла извинения обидчика

Продавщица цветов, 69-летняя пенсионерка Валентина, которую избил местный житель возле магазина в Ульяновске, не приняла «притворные» извинения своего обидчика. По её словам, он просил прощения только из-за страха перед наказанием, сообщает SHOT.

В субботу пенсионерку пригласили в отделение полиции на опознание. Она была там до трёх часов ночи. Женщина рассказала, что 46-летний Сергей Кадрев пытался извиниться и называл ее «бабуленька-красотуленька». Однако она его словам не поверила.

«Он настолько ограниченный, что никакие слова до него не дойдут, и вот эти все его покаяния — они притворны. Он притворный. Я же учитель, психолог, я вижу. Не покаялся. Он просто испугался, что его схватили, от безысходности, что деваться некуда», — рассказала Валентина.

Пенсионерка считает, что «это какой-то садист», ненормальный которому доставляет удовольствие делать человеку больно. И ей было «противно на этого человека смотреть даже».

По словам женщины, у неё до сих пор остались травмы на лице, сейчас она восстанавливается.

Валентина рассказала, что незадолго до нападения на неё хулиган порезал шины 7 авто во дворе дома. Тогда соседи написали на него жалобы.

Ранее сообщалось, что нападение на женщину произошло в Ульяновске несколько дней назад.

Накануне злоумышленника задержали, он принес извинения потерпевшей и пояснил мотивы нападения словами «так получилось».

В ближайшее время Кадреву изберут меру пресечения.