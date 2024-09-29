В деле экс-замглавы Минобороны Булгакова устанавливаются новые фигуранты

В материалах уголовного дела бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова указано, что Следственный комитет России продолжает работу по установлению всех лиц, причастных к преступлениям. Об этом сообщается в материалах дела.

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«По настоящему уголовному делу необходимо установить всех соучастников преступлений, выполнить иные следственные и процессуальные действия, необходимость которых возникнет в ходе следствия», — следует из материалов.

Они находятся в распоряжении ТАСС.

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На данный момент в числе фигурантов дела числятся не только сам Булгаков, но и его однокурсник Геннадий Селезнев, а также генеральный директор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Следствие связывает уголовное преследование Булгакова с заключением контрактов на работы по освещению в Военно-медицинской академии, которые были выполнены с завышенной стоимостью, что привело к ущербу в размере около 50 млн рублей. Экс-замминистра отрицает свою вину и утверждает, что контракт был заключен после его ухода с военной службы.