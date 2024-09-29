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Мощный пожар в Барнауле попал на видео

В Барнауле на улице Попова загорелось промышленно-административное здание мебельного комбината. Спасатели тушат огонь на площади 1000 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Мощный пожар в Барнауле попал на видео
© РИА Новости

Пожар, по предварительным данным, начался на пятом этаже, сейчас огонь распространяется по всему шестиэтажному зданию. По данным СМИ, обрушились перекрытия третьего и четвертого этажей.

«За 30 лет в пожарке такого не видел!» — рассказал опытный пожарный из Барнаула, пишет КП.

По данным газеты, рядом с местом ЧП расположены цистерны, возможно, с горючим. Пожарные поливают их, чтобы они не загорелись. Привлечен пожарный поезд. Развернуты 3 боевые участка тушения.

Из горящего здания уже спасен человек.

Опубликованы кадры тушения здания. На кадрах спасатели прокладывают рукавные линии к очагам пожара и обсуждают план действий. Из окон валит густой черный дым.