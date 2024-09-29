Мощный пожар в Барнауле попал на видео

В Барнауле на улице Попова загорелось промышленно-административное здание мебельного комбината. Спасатели тушат огонь на площади 1000 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар, по предварительным данным, начался на пятом этаже, сейчас огонь распространяется по всему шестиэтажному зданию. По данным СМИ, обрушились перекрытия третьего и четвертого этажей.

«За 30 лет в пожарке такого не видел!» — рассказал опытный пожарный из Барнаула, пишет КП.

По данным газеты, рядом с местом ЧП расположены цистерны, возможно, с горючим. Пожарные поливают их, чтобы они не загорелись. Привлечен пожарный поезд. Развернуты 3 боевые участка тушения.

Из горящего здания уже спасен человек.

Опубликованы кадры тушения здания. На кадрах спасатели прокладывают рукавные линии к очагам пожара и обсуждают план действий. Из окон валит густой черный дым.