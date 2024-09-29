По делу об отравлении семьи проверят производителя дихлофоса

Представители компании «Сибиар», производящей дихлофос «Варан» будут допрошены в рамках уголовного дела из-за смерти четырёх детей в Красноярском крае. Об этом сообщает канал SHOT.

Партию дихлофоса производителя отправят на химическую экспертизу, чтобы проверить безопасность для здоровья человека.

В характеристиках «Варана» указано, что средство безвредно для животных и предназначено для уничтожения насекомых в помещениях. Компания также производит антистатики, освежители воздуха, репелленты, бытовые полироли. В прошлом году выручка «Сибиара» составила 1,5 млрд рублей.

В середине сентября в Красноярском крае семья отравилась неизвестным веществом. Четверо детей скончались. Глава семьи и его беременная супруга выжили, их выписали из больницы.

Под подозрение попала вначале еда, а затем средство для травли насекомых. Все дихлофосы в магазинах посёлка, где жила отравившаяся семья, сейчас изъяты.

Ранее СМИ сообщали, что отцу отравившихся в селе Красная Сопка детей грозит уголовная ответственность по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности»). При этом следствие заявило, что нового уголовного дела не будет.