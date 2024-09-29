В Белгородской области один человек погиб и восемь получили ранения

Один мирный житель погиб, еще восемь получили ранения в Белгородской области в субботу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, пять человек остаются в больнице.

Над Волгоградской областью нейтрализованы несколько БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили 125 украинских беспилотных летательных аппаратов над семи российскими регионами, а также над Азовским морем. Беспилотники были самолетного типа.

67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 - над территорией Белгородской, 17 - над территорией Воронежской области, 18 - над территорией Ростовской области, по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края, три беспилотника над акваторией Азовского моря.