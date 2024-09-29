Труп мужчины нашли в туалете летевшего из Москвы самолета

В летевшем из Москвы в Самару самолете нашли труп мужчины.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 44-летний пассажир почувствовал себя плохо еще в аэропорту Внуково, однако решил лететь. Уже на борту самолета он снова начал чувствовать недомогание и ушел в туалет. Бортпроводники долго стучались к нему, но тот не отвечал, и дверь пришлось выбить — мужчина был без сознания.

Попытки реанимировать пассажира были безуспешны. Самолет экстренно приземлился в Ульяновске. К судну подоспели полиция и скорая помощь, однако врачи не смогли спасти пассажира.

Ранее "СП" писала, что самолет авиакомпании «Победа», летевший из московского аэропорта «Внуково» в Самару, по пути на полтора часа совершал посадку в Ульяновске. О незапланированной посадке этого рейса свидетельствуют данные онлайн-табло на сайтах аэропортов «Внуково» и «Курумоч».