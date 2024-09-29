СК расследует дело о краже почти 4,5 тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»

Следственный комитет России расследует дело о краже почти 4,5 тыс. подарочных сертификатов «Детского мира».

По данным РИА Новости, злоумышленники подключались к сайту магазина и произвели подбор значений в виде номера и ПИН-кода к хранящимся в электронном виде предоплаченным 4459 электронным подарочным сертификатам и подарочным картам.

Таким образом, как отметили в агентстве, мошенники приобрели право на чужие предоплаченные карточки.

По данному делу возбуждено уголовное дело.

Ранее директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов заявил в беседе с RT, что приватность данных становится одной из ключевых современных проблем.

Также для защиты от схем с удалённым доступом россиянам советуют обновлять ПО.