СК расследует дело о краже почти 4,5 тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»
Следственный комитет России расследует дело о краже почти 4,5 тыс. подарочных сертификатов «Детского мира».
По данным РИА Новости, злоумышленники подключались к сайту магазина и произвели подбор значений в виде номера и ПИН-кода к хранящимся в электронном виде предоплаченным 4459 электронным подарочным сертификатам и подарочным картам.
Таким образом, как отметили в агентстве, мошенники приобрели право на чужие предоплаченные карточки.
По данному делу возбуждено уголовное дело.
Ранее директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов заявил в беседе с RT, что приватность данных становится одной из ключевых современных проблем.
Также для защиты от схем с удалённым доступом россиянам советуют обновлять ПО.