Беспилотник попал в жилой комплекс в Воронеже

Беспилотник попал в жилой комплекс на Московском проспекте в Воронеже, произошло возгорание, оно локализовано, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

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По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет.

«Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города. Оперативные службы находятся на месте», — написал Гусев в Telegram-канале.

Кроме того, отмечается, что ещё несколько сбитых БПЛА горят на земле на окраинах города и за его пределами.

«По предварительным данным, повреждена крыша одного дома», — сказал глава региона.

Ранее несколько БПЛА было уничтожено над территорией Воронежской области.

Также на Кубани подавленный БПЛА врезался в дерево и взорвался.