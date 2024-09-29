РИА Новости: в деле Тимура Иванова нашли Cadillac и раритетный автомобиль
В деле экс-замминистра обороны России Тимура Иванова появились новые автомобили — Cadillac и раритетный автомобиль.
Об этом свидетельствуют данные регистрационных документов, передаёт РИА Новости.
По данным агентства, Иванов был владельцем Cadillac Escalade 2021 года. Также в материалах дела указан автомобиль 1967 года выпуска.
Ранее стало известно, что органы предварительного следствия могут добавить обвинение в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС) в рамках расследования уголовного дела в отношении Иванова и других фигурантов.
19 сентября суд Москвы продлил срок ареста Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину до 23 декабря.