В деле Тимура Иванова нашли Cadillac и раритетный автомобиль

В деле экс-замминистра обороны России Тимура Иванова появились новые автомобили — Cadillac и раритетный автомобиль.

Об этом свидетельствуют данные регистрационных документов, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, Иванов был владельцем Cadillac Escalade 2021 года. Также в материалах дела указан автомобиль 1967 года выпуска.

Ранее стало известно, что органы предварительного следствия могут добавить обвинение в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС) в рамках расследования уголовного дела в отношении Иванова и других фигурантов.

19 сентября суд Москвы продлил срок ареста Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину до 23 декабря.