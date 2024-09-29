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РИА Новости: в деле Тимура Иванова нашли Cadillac и раритетный автомобиль

В деле экс-замминистра обороны России Тимура Иванова появились новые автомобили — Cadillac и раритетный автомобиль.

В деле Тимура Иванова нашли Cadillac и раритетный автомобиль
© РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные регистрационных документов, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, Иванов был владельцем Cadillac Escalade 2021 года. Также в материалах дела указан автомобиль 1967 года выпуска.

Ранее стало известно, что органы предварительного следствия могут добавить обвинение в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС) в рамках расследования уголовного дела в отношении Иванова и других фигурантов.

19 сентября суд Москвы продлил срок ареста Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину до 23 декабря.

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Тимур Иванов