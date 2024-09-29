В деле экс-замначальника подмосковного УФСИН могут появиться новые фигуранты

Следователи допрашивают бывших подчиненных экс-заместителя начальника УФСИН по Московской области Владимира Талаева, который признал вину в получении взятки в крупном размере. Как говорится в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС, в его деле могут появиться новые фигуранты.

"В настоящее время по уголовному делу продолжается сбор доказательств, в том числе направленных на установление иных лиц, причастных к расследуемому деянию, - говорится в документах. - [Талаев] обладает обширными связями и может оказать давление на свидетелей, в том числе входящих в круг его подчиненных, установление и допрос которых продолжается в ходе следствия".

Там также говорится, что Талаев имеет многочисленные награды и поощрения в связи с боевыми и личными заслугами. Его защита также просила суд первой инстанции учесть "исключительно положительные данные" о личности своего доверителя, указывая, что занимаемая им ранее должность "не предполагает знание тактики и методики расследования уголовных дел".

Также адвокат экс-заместителя указал на ухудшение состояния здоровья своего подзащитного, в связи с чем, по его словам, он нуждается в стационарном лечении, что невозможно в условиях следственного изолятора, и "дальнейшее содержание под стражей может привести к потере зрения" у его доверителя.

Ранее суд пришел к выводу, что Талаев может противодействовать расследованию дела. Продление ареста защита обжаловала в кассации.

Заместитель начальника УФСИН по Московской области был арестован 23 мая 2024 года. Ему предъявили обвинение в получении взятки в размере более 800 тыс. рублей. По версии следствия, летом 2023 года обвиняемый получил взятку от представителя компании, занимающейся поставками молочной продукции в учреждения ФСИН.