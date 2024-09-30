Автору веб-сериала Mr. Freeman грозит еще одно уголовное дело

Следователи могут возбудить уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, возложенных в РФ на иноагентов, в отношении автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан Минюстом РФ иноагентом).

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Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Мунтяну грозит еще одно уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), основания его возбудить есть", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках этого уголовного дела Мунтяну будет грозить до двух лет колонии.

Минюст РФ 14 апреля 2023 года внес Мунтяна в реестр иноагентов. В ведомстве отмечали, что он выступал против СВО, распространял материалы, созданные иноагентами, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины. С декабря прошлого года за нарушение порядка деятельности иноагента мультипликатор был трижды оштрафован.

Также в отношении Мунтяна возбуждено уголовное дело за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Суд в Москве 6 сентября приговорил его в рамках этого дела к 8 годам колонии. Срок наказания режиссеру будет исчисляться с момента его задержания на российской территории или экстрадиции в Россию. Кроме этого, Мунтяну запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет после отбытия основного наказания. В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что причиной возбуждения уголовного дела о фейках против ВС РФ стала трансляция им в Telegram-канале фейков о событиях в Буче.

В настоящее время Мунтян проживает за пределами РФ, объявлен в розыск.