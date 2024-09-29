В уголовном деле Иванова может появиться обвинение в создании ОПС

Органы предварительного следствия могут добавить обвинение в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС) в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Министерства обороны РФ Тимура Иванова и других фигурантов. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщили в правоохранительных органах.

— Конструкция обвинения в рамках расследования дела в отношении Иванова и других соучастников преступления по всем признакам попадает под статью 210 УК России «Создание и участие в преступном сообществе». Вероятность появления нового в деле обвинения велика, — рассказал собеседник ТАСС.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет тюрьмы со штрафом до пяти миллионов рублей.

Ранее предполагаемый ущерб по делу Тимура Иванова увеличился до двух миллиардов рублей. К делу о взятке прибавились обвинения в хищениях.