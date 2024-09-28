Задержан владелец взорвавшейся АЗС в Дагестане

Владелец автозаправочной станции в пригороде Махачкалы Дагестана, где произошел взрыв, Марат Джанхуватов задержан. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

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Как уточнило ведомство, его задержали по подозрению в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ в связи с происшествием, в результате которого погибли и пострадали люди.

СК добавил, что Джанхуватов был допрошен. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Взрыв произошел 27 сентября. В результате случившегося здание автозаправочной станции оказалось полностью разрушено.

По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек, еще как минимум 23 пострадали. Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, а пострадавшие получат от 250 до 500 тысяч рублей в зависимости от травм и степени их тяжести.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

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Местные власти объявили 28 сентября днем траура по погибшим. Кроме того, на территории села Агачул Карабудахкентского района, которое находится неподалеку от места взрыва, ввели режим чрезвычайной ситуации.