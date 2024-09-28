Пожар в Ульяновской области уничтожил десять домов

В Новоспасском районе Ульяновской области потушили пожар, в результате которого сгорели десять домов. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает РИА Новости.

«В 15.55 по московскому времени — ликвидация открытого горения», — указали в ведомстве.

Ранее стало известно, что огонь перешел на строения после того, как сухая трава загорелась на восьми гектарах. В результате огонь уничтожил три жилых и семь нежилых построек общей площадью 616 квадратных метров.

В МЧС уточнили, что пострадавших в результате происшествия не было, а в тушении пожара были задействованы 61 специалист и 21 единица техники.